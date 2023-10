Zwischen den Modulreihen werden Kürbisse gepflanzt. Durch die Photovoltaik-Anlage werden nur etwa ein Prozent der Fläche überbaut.In der Steiermark hat Next2Sun eine Agri-Photovoltaik-Anlage mit knapp zwei Megawatt Leistung fertiggestellt. Zur Einweihung kam auch der österreichische Vizekanzler Werner Kogler nach Gabersdorf. Immerhin soll es sich nach Angaben des deutschen Unternehmens um die erste vertikale bifaziale Agri-Photovoltaik-Großanlage in der Alpenrepublik handeln. Das Projekt habe in mehrfacher Hinsicht Vorzeigecharakter. Dies betrifft die Doppelnutzung der Flächen. So würden zwischen ...

