PV Austria begrüßte die Entscheidung der Regierung in Wien, die Umsatzsteuer auf Photovoltaik-Anlagen ab dem kommenden Jahr für private Haushalte zu streichen. In Deutschland erfolgte die Senkung des Steuersatzes auf Null bereits in diesem Jahr.Die Diskussionen darüber liefen schon länger und nun ist es auch Realität: Ab 2024 wird in Österreich keine Umsatzsteuer mehr auf Photovoltaik-Anlagen für Privatpersonen erhoben. Der Bundesverband Photovoltaic (PV) Austria begrüßte den Beschluss der Regierung, dann es hatte die Absenkung auf Null bereits seit Jahren gefordert. Klimaschutzministerin Leonore ...

