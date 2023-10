Angesichts der rasch steigenden Marktanteile chinesischer Autobauer in ihrem Heimatland sieht das Beratungsunternehmen Inovev "die nichtdeutschen europäischen und koreanischen Automobilhersteller am stärksten gefährdet". Der US-Hersteller Tesla profitiere dagegen von der steigenden Nachfrage nach E-Autos.Während die deutschen Hersteller zwar noch ihr Premiummarken-Image innehätten, dürften sie in den nächsten Jahren dennoch weitere Marktanteile in China verlieren, schrieben die französischen Branchenexperten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...