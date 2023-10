Die Märkte wurden in jüngster Zeit wieder einmal von vielen Sorgen und Nöten begleitet, was die Kurse vielerorts zuverlässig in die Tiefe trieb. Die Vorsicht der Anleger war und ist nicht unbegründet. Unstete Aussichten für die Konjunktur sowie die schreckliche Gewalteskalation im Nahen Osten, während in der Ukraine ein Frieden noch nicht einmal absehbar ist, machen es einem schwer, optimistisch in die Zukunft zu blicken.Anzeige:Zumindest ein wenig gelang es den Börsianern zu Beginn der neuen Woche dennoch, wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...