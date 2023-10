Der amerikanische Chemiekonzern Sherwin-Williams Co. (ISIN: US8243481061, NYSE: SHW) wird seinen Aktionären am 8. Dezember 2023 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,605 US-Dollar je Aktie ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Record day ist der 17. November 2023. Mitte Februar 2023 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal (0,60 US-Dollar) eine kleine Anhebung um 0,8 Prozent. Auf das Jahr gerechnet schüttet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...