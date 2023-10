Beim Fleischverarbeiter und Convenience-Spezialisten Bell kommt es zu einer Wachablösung an der Spitze.Basel - Beim Fleischverarbeiter und Convenience-Spezialisten Bell kommt es zu einer Wachablösung an der Spitze. Der langjährige CEO Lorenz Wyss tritt per Ende Juni 2024 aus Altersgründen zurück. Er stand dem Unternehmen 13 Jahre vor. Zu seinem Nachfolger wurde per 1. Juni 2024 Marco Tschanz ernannt, wie die Coop-Tochter am Mittwoch mitteilte. Tschanz arbeitete von 2014 bis 2019 als Finanzchef für...

