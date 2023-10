BMW hat nähere Details zur Markteinführung der neuen 5er Limousine und deren rein elektrischer Variante i5 genannt. Ab dem 21. Oktober werden die ersten Exemplare in Deutschland ausgeliefert. Am gleichen Tag beginnt auch in den weiteren europäischen Ländern die Markteinführung. Eine Woche später, am 28. Oktober, absolviert die Neuauflage des BMW 5er auch in den USA ihr Debüt auf der Straße. Die weiteren weltweiten Märkte folgen am 25. November. Die ...

