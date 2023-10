Der niederländische Chipausrüster ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215) will eine Zwischendividende in Höhe von 1,45 Euro (Vorjahr: 1,37 Euro) je Aktie an seine Aktionäre ausschütten, wie am Mittwoch in Veldhoven berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 10. November 2023 (Ex-Dividenden Tag ist der 1. November 2023). Im letzten Geschäftsjahr (2022) wurde die Dividende (ausbezahlt in vier Tranchen) um 5,5 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...