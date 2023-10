Eine fehlgeleitete Rakete der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad hat nach israelischen Informationen die tödliche Explosion an einem Krankenhaus in Gaza verursacht.Tel Aviv - Eine fehlgeleitete Rakete der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad hat nach israelischen Informationen die tödliche Explosion an einem Krankenhaus in Gaza verursacht. Auf einem Parkplatz neben der Klinik seien Zerstörungen vor allem durch eine sehr grosse Menge an Raketenantriebsmittel (Propellant) zu erklären, sagte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari am...

Den vollständigen Artikel lesen ...