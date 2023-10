Wie das Pekinger Statistikamt am Mittwoch mitteilte, wuchs die chinesische Wirtschaft im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres um 4,9 Prozent.Peking - Chinas Wirtschaft hat sich im dritten Quartal besser entwickelt als erwartet - allerdings machen Ökonomen weiterhin erhebliche Risiken aus. Wie das Statistikamt in Peking am Mittwoch mitteilte, wuchs die chinesische Wirtschaft im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres um 4,9 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit einem Plus von 4,4 Prozent gerechnet. Nachdem das Land im vergangenen...

