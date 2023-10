HELLA Drägerwerk - trotz konjunktureller Eintrübung können beide Unternehmen im Q3 ihren Umsatz kräftig steigern, bei einem reichte es sogar zu einer Prognoseerhöhung. Sollte man sich die Aktien näher ansehen? Der seit der Faurecia-Konzern als Mehrheitsaktionär "übernahm" unter der Dachmarke FORVIA agierende Automobilzulieferer HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22) hat in den ersten neun Monaten sowohl Umsatz als auch Gewinn (operativen Gewinn) kräftig steigern können. Jedoch fehlt seit der mehrheitlichen Übernahme der Aktien "etwas an Phantasie". Ob die rund 80% Anteil "demnächst" weiter ...

