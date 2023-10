Felix Herrmann (ARAMEA): "Herrmann auf den Punkt - Kapitalmarktprognosen für die kommenden sechs Monate"

Oktober 2023 - Anleihen scheinen aktuell interessanter als Aktien. Dieser Meinung ist Felix Herrmann, Chefvolkswirt und Portfoliomanager bei ARAMEA Asset Management: "Anders als an den Aktienmärkten, wo die Performance nach letzten Zinsanhebungen in der Vergangenheit eher uneinheitlich war, ist die Wertentwicklung der Staatsanleihemärkte in den zwölf Monaten nach der letzten Erhöhung stets positiv gewesen." Aus seiner Sicht dürfte eine moderate Übergewichtung von Anleihen gegenüber Aktien eine vernünftige Strategie sein, "insbesondere, bis das Ausmaß der bevorstehenden konjunkturellen Verlangsamung klarer wird."

Innerhalb des Rentensegments plädiert Herrmann für einen Fokus auf Sicherheit. "Das bedeutet beispielsweise zum einen, dass wir Covered-Bonds und Investmentgrade-Anleihen übergewichten. Es bedeutet zum anderen aber auch, dass Nachranganleihen, die lediglich von bonitätsstarken Emittenten begeben werden können, Hochzinsanleihen vorzuziehen sind."

Am Aktienmarkt hinkt Europa den USA im bisherigen Jahresverlauf 2023 wieder einmal hinterher. Mit Blick nach vorne hält Herrmann die Börsen diesseits des Atlantiks aber für interessanter. "Die Bewertungen sind vor allem in Europa nicht teuer - während für die USA weiterhin gilt: Die Risikoprämien sind in der Breite doch arg unattraktiv, sodass wir den europäischen Markt im aktuellen Umfeld für leicht spannender erachten."

Der Blick auf die einzelnen Anlageklassen - Herrmanns Einschätzungen für…

… Aktien Europa | Kurzfristig könnte europäischen Aktien der Wind noch ins Gesicht wehen. Das vermeintliche Erreichen von "Peak-Pessimism" in Bezug auf China dürfte jedoch gut für europäische Aktien sein. Gleiches gilt für die deutlich günstigere Bewertung im Vergleich zu US-Titeln.

(...)