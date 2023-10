Private Haushalte zahlen in Österreich ab 2024 beim Kauf einer Photovoltaik-Anlage keine Umsatzsteuer mehr. Diese Maßnahme soll die Bundesförderung ersetzen und ist auf zwei Jahre befristet. Die Bundesregierung in Österreich plant im Zuge von Konjunktur-Maßnahmen, ab dem 1. Januar 2024 die Umsatzsteuer für Privatpersonen beim Kauf einer Photovoltaik-Anlage auf Null zu setzen. Eine vergleichbare Regelung gibt es in Deutschland bereits seit Jahresbeginn. "Als Verband fordern wir diese Maßnahme schon ...

