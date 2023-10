Nach mässigen internationalen Vorgaben lag der EuroStoxx50 am Mittag 0,22 Prozent tiefer bei 4143,36 Punkten.Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch an ihre zuletzt verhaltene Entwicklung angeknüpft. Nach mässigen internationalen Vorgaben lag der EuroStoxx 50 am Mittag 0,22 Prozent tiefer bei 4143,36 Punkten. Der französische Cac 40 gab um 0,16 Prozent auf 7018,37 Punkte nach, während der britische FTSE 100 um 0,22 Prozent auf 7658,37 Punkte sank. «Unsicherheit» war einmal mehr das...

