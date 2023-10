MÜNCHEN (IT-Times) - Der Automobilkonzern BMW Group gab heute bekannt, im nächsten Jahr in Europa stufenweise ein neues Vertriebsmodell einzuführen. Die BMW Group (ISIN: DE0005190003) kündigte heute an, ab 2024 in Europa schrittweise ein neues Vertriebsmodell zu etablieren, das mit der Konzernmarke Mini...

Den vollständigen Artikel lesen ...