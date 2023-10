EQS-Ad-hoc: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognoseänderung

SAF-HOLLAND SE veröffentlicht vorläufige Finanzkennzahlen für das dritte Quartal 2023 und passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 erneut nach oben an



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MMVO) SAF-HOLLAND SE veröffentlicht vorläufige Finanzkennzahlen für das dritte Quartal 2023 und passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 erneut nach oben an Bessenbach (Deutschland), 18. Oktober 2023. +++ SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND") legt heute vorläufige Finanzkennzahlen für das dritte Quartal 2023 vor und passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 erneut nach oben an: Konzernumsatzerlöse in Q3 2023 mit 552,9 Mio. Euro besser als die Markterwartung*

Bereinigtes EBIT mit 58,6 Mio. Euro und bereinigte EBIT-Marge mit 10,6 % im dritten Quartal 2023 auf Basis starker Nachfrage in der Erstausrüstung sowie solidem Ersatzteilgeschäft, deutlich über den Markterwartungen

Prognose für das Geschäftsjahr 2023 auf einen Konzernumsatz von rund 2.100 Mio. Euro bei einer bereinigten EBIT-Marge von rund 9,5 % erneut angehoben

Der Konzernumsatz für das dritte Quartal 2023 liegt mit einem Wachstum von 37,4 % (organisch: +13,2 %) auf 552,9 Mio. Euro über der Markterwartung (Konsensus: 538,0 Mio. Euro). Ein starker Anstieg der Umsätze des Ersatzteilgeschäfts, auf einen Anteil von ca. 34 % der Konzernumsatzerlöse per Q3 2023, sowie ein starkes Umsatzwachstum in der Region APAC, konnten im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 leicht rückläufige Umsätze im Erstausrüstungsgeschäft in der Region EMEA nahezu kompensieren.



Das bereinigte EBIT mit 58,6 Mio. Euro (Konsensus: 51,9 Mio. Euro) und die bereinigte EBIT-Marge von 10,6 % (Konsensus: 9,6 %) im dritten Quartal 2023 liegen deutlich über den Markterwartungen.

Ursächlich für die besser als erwartete operative Entwicklung im dritten Quartal 2023 ist ein höherer Umsatzanteil des Ersatzteilgeschäfts in allen Regionen des Konzerns. Auch eine frühere Erreichung der Synergieeffekte aus der Integration von Haldex hat sich positiv auf die operative Entwicklung ausgewirkt.

Auf Basis der starken Performance im bisherigen Geschäftsjahresverlauf, einer anhaltend soliden Nachfrage nach Trailer- und Truckkomponenten, vor allem in den Regionen APAC und Amerika sowie eines weiterhin robusten Auftragsbestands hat der Vorstand heute beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 anzupassen:

Der Konzernumsatz wird nun bei rund 2.100 Mio. Euro erwartet (bisher: leicht über der Marke von 2.000 Mio. Euro).

Die bereinigte EBIT-Marge für das Geschäftsjahr 2023 wird nun bei rund 9,5 % erwartet (bisher: bis zu 9 %).

Die Anpassung der Prognose für die bereinigte EBIT-Marge basiert im Wesentlichen auf der deutlich über der eigenen Erwartung liegenden bereinigten EBIT-Marge im dritten Quartal 2023.

SAF-HOLLAND erwartet im Geschäftsjahr 2023 unverändert eine Investitionsquote von bis zu 3 % des Konzernumsatzes.

SAF-HOLLAND wird die Quartalsmitteilung Q3 2023 am 09. November 2023 veröffentlichen und an diesem Tag eine Telefonkonferenz (nur in englischer Sprache) für institutionelle Investoren und Analysten abhalten.

* Die Markterwartungen werden durch einen externen Dienstleister erhoben, regelmäßig aktualisiert und u.a. auf der Investor Relations Website von SAF-HOLLAND im Menüpunkt "Aktie" unter "Konsensus" veröffentlicht.

Kontakte: Fabian Giese Interim Head of Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 904 fabian.giese.ext@safholland.de Alexander Pöschl Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 117 alexander.poeschl@safholland.de





