Original-Research: MPH Health Care AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu MPH Health Care AG

Unternehmen: MPH Health Care AG

ISIN: DE000A289V03



Anlass der Studie: Sechsmonatsbericht

Empfehlung: Kaufen

seit: 18.10.2023

Kursziel: EUR62

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 59,00 auf EUR 62,00.

Zusammenfassung:

Der Sechsmonatsbericht spiegelt die Kursentwicklung der beiden wichtigsten börsennotierten Beteiligungen wider. Die Aktien der kürzlich umbenannten CR Energy AG waren in den sechs Monaten bis Juli stabil (-1,6%), aber die Aktie von M1 Kliniken fiel in diesem Zeitraum um etwa 13%. Dies führte zu einem Rückgang des NAVPS von MPH um 7% in H1/23 auf EUR48,10. M1 meldete ein starkes H1-Ergebnis, wobei das deutsche Kliniknetzwerk mit einem Anstieg des EBITDA um 34% auf EUR10 Mio. im Jahresvergleich überzeugte. CRE lieferte ebenfalls gute H1-Ergebnisse und belohnte die Aktionäre mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von EUR2,50 pro Aktie, die der des Vorjahres entspricht. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei und erhöhen unser Kursziel auf EUR62 (zuvor: EUR59), um dem Anstieg unseres fairen Wertes für M1 Kliniken seit unserem letzten Update Rechnung zu tragen.

First Berlin Equity Research has published a research update on MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 59.00 to EUR 62.00.

Abstract:

Six month reporting reflected the share price performances of the two core listed holdings. Shares of the recently rebranded CR Energy AG were steady during the six months to July (-1.6%), but M1 Kliniken stock fell some 13% during the period. This led to a 7% H1/23 decline in the MPH NAVPS to EUR48.1. M1 reported strong H1 earnings with the German clinic network spearheading a 34% Y/Y jump in EBITDA to EUR10m. CRE also delivered good H1 results and rewarded shareholders with an EUR2.5ps dividend payout matching the prior year distribution. We maintain our Buy rating and up our TP to EUR62 (old: EUR59) to account for increase in our fair value for M1 Kliniken since our previous update.



