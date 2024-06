Original-Research: MPH Health Care AG - from First Berlin Equity Research GmbH

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to MPH Health Care AG

Company Name: MPH Health Care AG

ISIN: DE000A289V03



Reason for the research: Q1 & 2023 Ergebnisse

Recommendation: Kaufen

from: 12.06.2024

Target price: EUR113

Target price on sight of: 12 Monate

Last rating change: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 81,00 auf EUR 113,00.

Zusammenfassung:

Der Nettoinventarwert (NAV) für Q1 stieg um etwa 34% J/J auf EUR252 Mio., blieb aber seit Jahresanfang unverändert (JE23: EUR251 Mio.). Die Kursentwicklungen der Portfoliobeteiligungen M1 Kliniken und CR Energy glichen sich im Zeitraum Januar bis März praktisch gegenseitig aus. Der NAVPS entwickelte sich im Gleichschritt und lag am Ende des ersten Quartals bei EUR58,80. Die M1-Aktie hat nach der Veröffentlichung einer positiven mittelfristigen Guidance einen beträchtlichen Kursanstieg erlebt und liegt seit Jahresanfang um 87% höher. Der Schönheitsspezialist rechnet nun mit 150 bis 200 Kliniken bis zum JE29. In der Zwischenzeit legten die Aktien von CRE nach der Veröffentlichung der Jahresergebnisse auch zu. Unter der Annahme, dass sich diese Aktienentwicklungen Bestand haben, dürfte MPH mit dem Sechsmonatsbericht einen beträchtlichen Anstieg des NAV verzeichnen. Wir haben unser Kursziel auf EUR113 (zuvor: EUR81) erhöht. Der Sprung ist auf eine Erhöhung unseres M1-Kursziels um 56% auf EUR28 (zuvor: EUR18) zurückzuführen. Dies wird durch das rasante Wachstum untermauert, das wir nun in unsere mittelfristigen Prognosen für den Beauty-Spezialisten einbeziehen. Wir stufen MPH weiterhin mit Kaufen ein.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



°