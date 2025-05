EQS-News: MPH Health Care AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Dividende

MPH Health Care AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2024: Erneuter Anstieg von Ergebnis und Eigenkapital



28.05.2025 / 08:30 CET/CEST

MPH Health Care AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2024:

Erneuter Anstieg von Ergebnis und Eigenkapital Jahresüberschuss (IFRS) erhöht sich auf 32,0Mio.Euro (Vorjahr: 29,5Mio.Euro)

EBIT steigt um 9,1 % auf 33,0 Mio.Euro (Vorjahr: 30,2Mio.Euro)

Eigenkapitalquote: Anstieg von 94,2% auf 95,5 %

Eigenkapital steigt von 251,0 Mio. auf 277,9 Mio. Euro zum 31.12.2024

Berlin, 28.05.2025 - Die MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) hat heute ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2024 veröffentlicht. Sie konnte im Geschäftsjahr 2024 erneut von der guten Performance ihrer Beteiligungen profitieren und einen Jahresüberschuss nach IFRS von 32,0 Mio. EUR erzielen (Vorjahr: 29,5 Mio. EUR). Das operative Ergebnis (EBIT) stieg von 30,2 Mio. EUR auf 33,0 Mio. EUR und das Eigenkapital erhöhte sich um 26,9 Mio. EUR von 251,0 Mio. EUR auf 277,9 Mio. EUR. Der Net Asset Value (NAV) je Aktie stieg per 31.12.2024 auf 64,90 EUR (Vorjahr: 58,62 EUR). Mit dem Dividendenvorschlag von 1,20EUR je Aktie bekräftigen Vorstand und Aufsichtsrat die Ausschüttungspolitik der Gesellschaft. Die MPH AG ist eine Investmentgesellschaft, deren Beteiligungen als finanzielle Vermögenswerte unter der Bilanzposition "Finanzanlagen" ausgewiesen werden und zum Bilanzstichtag "at fair value through profit or loss" bewertet werden. Der Jahresüberschuss resultiert im Wesentlichen aus der Fair Value Bewertung der gehaltenen börsennotierten Beteiligungen zum Bilanzstichtag, die sich aus den im Vergleich zum Vorjahresstichtag höheren Börsenkursen der Beteiligungen ergeben. Der Geschäftsbericht 2024 der MPH Health Care AG steht Ihnen auf www.mph-ag.de zum Download zur Verfügung. Über die MPH Health Care AG: Die MPH Health Care AG ist eine Investmentgesellschaft mit dem strategischen Fokus auf den Kauf, Aufbau und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensanteilen, insbesondere in Wachstumssegmenten des Gesundheitsmarktes. Dies schließt sowohl versicherungsfinanzierte als auch privatfinanzierte Segmente ein. Aber auch außerhalb des Gesundheitsmarktes nutzt die MPH sich bietende Potenziale aus wachstums- und ertragsstarken Branchen.

Kontakt:

Patrick Brenske, Vorstand

Corporate Communications

E-Mail: ir@mph-ag.de



