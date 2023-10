Teilen: Der CAD gab nach - wenn auch nur kurz - und kehrte in den niedrigen Bereich von 1,36 zurück, wo er sich vor den Daten am Dienstag befand. Shaun Osborne, leitender Devisenstratege bei der Scotiabank, analysiert die Aussichten für den Loonie. Der Daten-Mix hätte für den CAD nicht schlechter sein können Der Datenmix hätte für den CAD am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...