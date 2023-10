DJ Uniper will mit Kapitalerhabsetzung wieder ausschüttungsfähig werden

FRANKFURT (Dow Jones)--Uniper hat seine Aktionäre zu einer außerordentlichen Hauptversammlung am 8. Dezember geladen, um über eine Herabsetzung seines Grundkapitals abzustimmen. Damit will der in der Energiekrise 2022 verstaatlichte Versorger die Fähigkeit zur Zahlung einer Dividende wieder erlangen und die Voraussetzungen für einen Ausstieg des Bundes schaffen. Uniper war durch die ausgebliebenen Gaslieferungen aus Russland nach Ausbruch des Ukraine-Krieges in Schieflage geraten.

"Die Kapitalherabsetzung dient zusammen mit einem etwaigen Jahresüberschuss 2023 sowie - soweit notwendig - der vollen oder teilweisen Auflösung der bestehenden Kapitalrücklagen der Beseitigung des handelsrechtlichen Bilanzverlustes der Gesellschaft aus dem Geschäftsjahr 2022 und damit der Wiederherstellung der bilanztechnischen Ausschüttungsfähigkeit", teilte Uniper mit.

Das Grundkapital soll in mehreren Schritten von aktuell rund 14,2 Milliarden auf rund 416,8 Millionen Euro verringert werden, wie Uniper mitteilte. Gemäß den Vorschriften des Gesetzes zur Sicherung der Energieversorgung ("EnSiG") soll zum einen der anteilige Betrag am Grundkapital je Stückaktie von 1,70 auf 1,00 Euro reduziert werden und je zwanzig Stückaktien sollen zu einer Stückaktie zusammengelegt werden.

Im Rahmen der EU-Genehmigung für die staatlichen Beihilfen hatte sich der Bund verpflichtet, seinen Anteil bis spätestens 2028 auf maximal 25 Prozent plus eine Aktie zu reduzieren. "Die Wiederherstellung der bilanztechnischen Ausschüttungsfähigkeit dient der Vorbereitung und Erleichterung der Erfüllung der Exit-Zusage", teilte Uniper weiter mit. Vom Zeitpunkt der Kapitalherabsetzung könnten aber keine Rückschlüsse auf den Zeitpunkt eines staatlichen Ausstiegs gezogen werden.

