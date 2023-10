Die Digitalisierung ist einer der großen, aktuell notwendigen Transformationsprozesse im Mittelstand. Dem hohen Nutzen digitaler Prozesse und Datenverarbeitung steht dabei anfangs oft ein großer Aufwand gegenüber. Doch es gibt Leuchtturmprojekte, die nicht nur aufzeigen, was im Mittelstand möglich ist, sondern auch durch clevere Ideen und Konzepte belegen, wie Unternehmen und Belegschaft davon profitieren können. Auf der Messe Digital X trafen sich die Vorreiter aus dem Mittelstand.von Carsten PeterDiesmal stand die Digitalisierung des Mittelstands im Fokus: Die Digital X ist Europas größte branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative. Organisiert von der Deutschen Telekom und unter Beteiligung von mehr als 300 nationalen und internationalen Partnern, kamen am 20. und 21. September mehr als 50.000 Unternehmerinnen und Unternehmer nach Köln, um sich an Veranstaltungsorten quer durch die Stadt über die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) zu informieren."Digitalisierung ist Chefsache", sagte Telekom-Chef Tim Höttges. Bei der Umsetzung der Digitalisierung im Mittelstand stünden die Unternehmer in der Pflicht. Sie müssten, so sagte Höttges Berichten zufolge, "als Ackergaul vorleben, was wirklich zählt - und nicht als Showpferd zeigen, wie toll sie sind." Vier solcher ...

