Der Leitindex Dow Jones Industrial fällt im frühen Handel um 0,38 Prozent auf 33 869,15 Punkte.New York - Die US-Börsen sind auch am Mittwoch unter Druck geblieben. Neuerliche Sorgen vor einer Ausweitung des Kriegs zwischen Hamas und Israel überschatteten den Handel. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,38 Prozent auf 33 869,15 Punkte, nachdem er sich am Dienstag noch hauchdünn ins Plus gerettet hatte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es zur Wochenmitte um 0,49 Prozent auf 4351,62...

