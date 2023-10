Berlin - Der Bundestag hat die Mittel zur Förderung des jüdischen Lebens erhöht. RIAS, der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, soll im nächsten Jahr 390.000 Euro mehr bekommen, wie der "Spiegel" berichtet.



Außerdem soll Makkabi Deutschland, der jüdische Sport- und Turnverein im kommenden Jahr eine zusätzliche Förderung von 400.000 Euro für seine pädagogische Präventionsarbeit erhalten. Beide Entscheidungen hat der Haushaltsausschuss des Bundestags am Mittwoch vor dem Hintergrund der zahlreichen antisemitischen Vorfälle in Deutschland getroffen. "Wie hart die Rahmenbedingungen gerade für den jüdischen Sport sind, zeigten die Meldungen über die Einstellung des Spielbetriebes in München und die Sorgen des Berliner Makkabi Vereins", sagte die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Marlene Schönberger, dem Nachrichtenmagazin. "Wir senden ein klares Signal der Unterstützung, indem wir in der ohnehin angespannten Haushaltslage diese Förderung ermöglichen."

