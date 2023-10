Im dritten Quartal verdiente das Institut 2,4 Milliarden US-Dollar und damit neun Prozent weniger als ein Jahr zuvor.New York - Geringere Einnahmen der Investmentbank und hohe Personalkosten haben dem US-Geldhaus Morgan Stanley im Sommer einen Gewinnrückgang eingebrockt. Im dritten Quartal verdiente das Institut 2,4 Milliarden US-Dollar und damit neun Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie es am Mittwoch in New York mitteilte. An der Börse kamen die Nachrichten schlecht an: Die Morgan-Stanley-Aktie verlor an...

