Starker Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar mit Wachstum im Jahresvergleich um 20%

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, gab heute seine Konzernergebnisse für das zweite Quartal bis einschließlich 30. September 2023 bekannt, wie sie vom Board of Directors bestätigt wurden.

"Unsere Ergebnisse im zweiten Quartal wurden durch ein starkes Umsatzwachstum von 5,2% im Jahresvergleich in US-Dollar besonders hervorgehoben gemeinsam mit einer gesunden Betriebsergebnismarge von 16% trotz Lohnerhöhungen in unserer Organisation. Diese Allround-Performance in einem schwierigen Geschäftsumfeld demonstriert die Stärke unserer Fähigkeiten und disziplinierten Durchführung.

Unser solider Auftragseingang in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar repräsentiert eine Zunahme um 20% im Jahresvergleich und das Wachstum in unseren Kundengruppen spricht für die Stärke unserer Kundenbeziehungen, stabile Lieferungen und unsere Fähigkeit, die Prioritäten unserer Kunden im Hinblick auf ihre Effizienz- und Transformationsvorgaben einzubeziehen."

-Debashis Chatterjee, CEO und Managing Director

Wesentliche finanzielle Highlights:

Quartal bis einschließlich 30. September 2023

In US-Dollar:

Umsatz in Höhe von 1.075,5 Millionen US-Dollar (Wachstum von 1,6% im Quartalsvergleich 5,2% im Jahresvergleich)

Nettogewinn von 140,4 Millionen US-Dollar (Wachstum von 0,2% im Quartalsvergleich Rückgang um 5,0% im Jahresvergleich)

In Indischen Rupien:

Umsatz von 89.054 Millionen (Wachstum um 2,3% im Quartalsvergleich 8,2% im Jahresvergleich)

Nettogewinn von 11.623 Millionen (Wachstum um 0,9% im Quartalsvergleich Rückgang um 2,2% im Jahresvergleich)

Weitere Highlights:

Kunden:

737 aktive Kunden am 30. September 2023

mehr als 10 Millionen US-Dollar; Kundenzunahme um 13 im Jahresvergleich, insgesamt 90

mehr als 20 Millionen US-Dollar; Kundenzunahme um 3 im Jahresvergleich, insgesamt 41

mehr als 50 Millionen US-Dollar; Kundenzunahme um 3 im Jahresvergleich, insgesamt 14

Beteiligte Personen:

83.532 Fachkräfte am 30. September 2023

Rückgang im Vergleich zum Vorjahr betrug 15,2%

Geschäftsgewinne

Einer der größten Halbleiterhersteller weltweit hat sich zugunsten von LTIMindtree als zentraler Partner für digitale Transformationen zur Modernisierung seiner SAP-Anwendungslandschaft entschieden, um die Benutzererfahrung zu optimieren, die Geschäftsprozesse zu rationalisieren und den modernen digitalen Betrieb sowohl für SAP S/4HANA als auch SAP Cloud Solutions zur Verfügung zu stellen.

Ein führendes in den Vereinigten Staaten ansässiges Einzelhandelsunternehmen für Bekleidung mit über 900 Filialen hat sich zugunsten von LTIMindtree für mehrjährige Managed Services für Application and Infrastructure Services entschieden.

Eine bedeutende in den Vereinigten Staaten ansässige Versicherungs- und Rentengesellschaft hat LTIMindtree einen Auftrag für ein mehrjähriges Anwendungsentwicklungs-und Wartungsprogramm erteilt. Dieses Programm umfasst mehr als 500 Anwendungen für unterschiedliche Dienstleistungen: Development, Testing und Maintenance.

Eine in den Vereinigten Staaten ansässige globale Fast-Casual-Restaurantkette hat sich zugunsten von LTIMindtree als ihren strategischen Digital Transformation Partner entschieden, um Application Development Support, Data Analytics sowie Quality Engineering Assurance Services zur Verfügung zu stellen.

Partnerschaften

LTIMindtree geht GSI-Partnerschaft auf höchstem Niveau mit Informatica ein, einem Weltmarktführer in den Bereichen MDM und Data Management. Gemeinsam versetzen wir Organisationen in die Lage, Datenexzellenz @speed und @scale durch den Aufbau moderner Cloud-Datenplattformen zu erzielen.

Anerkennungen

Anerkennung als ein "Leader" bei der Everest Group's Payments IT Services PEAK Matrix® Assessment 2023

Anerkennung als ein "Major Contender" und "Star Performer" bei der Everest Group's Digital Twin Services PEAK Matrix® Assessment 2023

Anerkennung als ein "Major Contender" und "Star Performer" bei der Everest Group's Data and Analytics (D&A) Services PEAK Matrix® Assessment 2023

Anerkennung als ein "Major Contender" bei der Everest Group's Digital Workplace Services PEAK Matrix® Assessment 2023 North America

Anerkennung als ein "Major Contender" bei der Everest Group's Life Sciences Smart Manufacturing Services PEAK Matrix® Assessment 2023

Anerkennung als ein "Major Contender" bei der Everest Group's Digital Workplace Services PEAK Matrix® Assessment 2023 Europe

Aufnahme in den Report von Forrester "The Commerce Services Landscape, Q3 2023"

Anerkennung als ein "Major Contender" bei der Everest Group's Cloud Services PEAK Matrix® Assessment 2023 North America

Anerkennung als ein "Visionary" im 2023 Gartner® Magic Quadrant for Public Cloud IT Transformation Services

Ankündigungen

Das Board of Directors hat eine zwischenzeitliche Dividende von 20 pro Stammaktie zu einem Nennwert von 1 beschlossen.

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, das es Unternehmen aus allen Branchen ermöglicht, Geschäftsmodelle neu zu erdenken, Innovationen zu beschleunigen und das Wachstum zu maximieren, indem digitale Technologien genutzt werden. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden bringt LTIMindtree umfangreiche Fach- und Technologiekenntnisse ein, um in einer zusammenfließenden Welt bessere Wettbewerbsdifferenzierung, Kundenerlebnisse und Geschäftsergebnisse voranzutreiben. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group wird von mehr als 83.000 talentierten und unternehmerischen Profis in mehr als 30 Ländern angetrieben und kombiniert die branchenweit anerkannten Stärken der ehemaligen Larsen und Toubro Infotech mit denen von Mindtree, um selbst die komplexesten geschäftlichen Herausforderungen zu lösen und Transformation in großem Maßstab zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ltimindtree.com/.

Telefonkonferenz zu den Ergebnissen

Mittwoch, 18. Oktober 2023 (18.00 Uhr IST) Für die Teilnahme an der Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen: melden Sie sich hier an https://pohdyum.in/manage/event/56yql1mkil8g084w/LTIMIND Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen über die Teilnahme an einem Webinar. Ein Informationsblatt und die Pressemitteilung stehen auf der Website von LTIM zur Verfügung: www.ltimindtree.com/investors Protokolle und Aufzeichnungen erhalten Sie unter: www.ltimindtree.com/investors

