Tesla hat am Mittwochabend nach US-Börsenschluss seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 bekannt gegeben. Nachdem sich die Aktie in den letzten Tagen wenig volatil gezeigt hatte, könnten die jüngsten Zahlen dem EV-Hersteller einen neuen Impuls verleihen. Nachbörslich notiert das Papier in erster Reaktion allerdings im Bereich des Tagesschlusskurses.Im Vorfeld hatten Analysten mit einem Umsatz von 24,3 Milliarden Dollar gerechnet. Tatsächlich betrug dieser allerdings nur 23,4 Milliarden Dollar. ...

