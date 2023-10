In dem Jahr 2021 erreichten die Fairtrade-Bananenverkäufe 674.405 Tonnen, von denen 161.808 aus Ecuador verkauft wurden, was 24 % der Gesamtmenge entspricht, so berichtet die Vereinigung der Bananenexporteure von Ecuador (AEBE). Foto © AEBE Die globale Geschäftsführerin von Fairtrade International, Sandra Uwera, sagte, dass es für die Organisation ermutigend sei,...

Den vollständigen Artikel lesen ...