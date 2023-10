In Zeiten, in den extreme Hitzeperioden und Dürren zunehmen, bekommt die Bevorratung von Beregnungswasser im Obst- und Spargelanbau eine immer größere Bedeutung. Mit den flexiblen Beregnungswasser-Lagersäcken des niederländischen Herstellers Albers Alligator bietet Dr. Frank Seipelt eine schnell verfügbare und zuverlässige Lösung an. L-Tank für...

Den vollständigen Artikel lesen ...