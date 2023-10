EQS-News: tokentus investment AG / Schlagwort(e): Sonstiges

tokentus investment AG wird Partner und Mentor im XRPL Accelerator Program von Ripple Labs Inc.



19.10.2023 / 07:30 CET/CEST

Das XRPL Accelerator Program ist ein Angebot von Ripple

Das Angebot richtet sich an Gründer, Start-ups und junge Unternehmen, die ihr Business auf dem XRP Ledger aufbauen wollen

tokentus wird den Accelerator als Partner und mit Mentoring unterstützen

Frankfurt am Main, 19. Oktober 2023 - Die in Frankfurt am Main ansässige tokentus investment AG ("tokentus", ISIN: DE000A3CN9R8; WKN: A3CN9R; Symbol: 14D) wird Ripple Labs Inc. (Ripple) im Rahmen seines XRPL Accelerator Programs als Partner und Mentor unterstützen. Das Programm wurde speziell aus der Taufe gehoben, um Projekte, die auf dem XRP Ledger (XRPL) aufbauen, bei ihrer Entwicklung zu unterstützen. Ripple ist ein Anbieter von Enterprise Blockchain- und Krypto-Lösungen für Unternehmen. Zudem ist Ripple nach eigener Aussage ein wichtiger Mitwirkender beim Auf- und Ausbau des XRP Ledgers, einer Open-Source-, energieeffizienten und dezentralen Layer-1-Blockchain.

Als Teil von Ripple's 1 Milliarde XRP-Coin-Engagement für seine Entwicklerressourcen, einschließlich des XRPL Grants Program, soll das XRPL Accelerator Program auch dazu beitragen, die von der XRPL-Community entwickelten Projekte zu beschleunigen, zu schulen, zu betreuen und zu skalieren. Gemäß den Kriterien des XRPL Accelerator Programs sollten Gründer mindestens ein MVP (Minimum Viable Product) haben, das eine ausreichende Marktnachfrage auf sich ziehen kann, sowie ein technisches Gründerteam und einen Fokus auf eine klare technische Lösung.

Das aktuelle Accelerator Program ist eine Erweiterung des ursprünglichen XRPL Grants-Programms, das 2021 ins Leben gerufen wurde und nach Angaben von Ripple bisher mehr als 100 Projekte mit insgesamt 13 Millionen US-Dollar unterstützt hat.

"Die Partnerschaft mit Ripple im Rahmen des XRPL Accelerator Program stellt den nächsten Schritt dar, um zum Wachstum des XRPL-Ökosystems beizutragen. Wir glauben, dass diese Technologie für den Blockchain- und Kryptomarkt eine sehr hohe Bedeutung und einen sehr hohen Wert hat.", sagt Oliver Michel, CEO der tokentus investment AG. "Den frühen und direkten Zugang zu interessanten Targets und dies zusammen mit potenten Co-Investoren zu haben, ist für die tokentus als Venture Capitalist für Blockchain-Unternehmen ein absoluter Erfolgsfaktor", fügt Benedikt Schulz, Investment Manager bei tokentus, hinzu. "Wir sind bei tokentus stolz von einem so namhaften Unternehmen der Branche, wie Ripple es ist, gefragt worden zu sein, das XRPL Accelerator Program zu begleiten. Und ich freue mich sehr, als Mentor diese Aufgabe zu übernehmen", ergänzt Mona Tiesler, Investment Managerin bei tokentus.

Über die tokentus investment AG

Die tokentus investment AG (ISIN: DE000A3CN9R8, WKN: A3CN9R; Kürzel: 14D) ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Investitionen im Blockchain-Markt. Die Aktie der tokentus investment AG ist im m:access (Freiverkehr) der Börse München notiert und wird auf XETRA sowie weiteren deutschen Börsenplätzen gehandelt.

Über ein stetig wachsendes Netzwerk an Co-Investoren werden international Finanzanlagen und Beteiligungen an Unternehmen und SPV-Strukturen, Token von Beteiligungen sowie Fondsanteile, auch in Fund-in-Funds-Strukturen, erworben, deren Geschäftsmodell in direkter Verbindung mit der Blockchain-Technologie steht. Aktionäre der tokentus investment AG können so mittelbar in ein diversifiziertes, internationales Portfolio im Zukunftsmarkt Blockchain investieren. Die tokentus investment AG versteht sich dabei als Investitionspool und Einstiegsvehikel für Investoren in den Blockchain-Markt. Als deutsche Aktiengesellschaft hat sich das Unternehmen der Transparenz und regelmäßigen Kommunikation gegenüber seinen Investoren verpflichtet. Die tokentus investment AG investiert in Finanzanlagen, Equity- und Token-Beteiligungen, Blockchain-fokussierte Venture Capital Funds und SPV-Strukturen.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien der tokentus investment AG (die "Aktien") dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons, angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

Kontakt für Rückfragen

Oliver Michel

CEO der tokentus investment AG

Tel: +49 175 7222 351

contact@tokentus.com

www.tokentus.com

