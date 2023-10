Der Röntgen- und Hochfrequenzspezialist hat auch im dritten Quartal unter der Schwäche in der Halbleiterindustrie gelitten.Wünnewil-Flamatt - Der Röntgen- und Hochfrequenzspezialist Comet hat auch im dritten Quartal unter der Schwäche in der Halbleiterindustrie gelitten. Auftragseingang und Umsatz gingen weiter zurück. Daher wird die Prognose für das laufende Jahr weiter nach unten angepasst. Der Umsatz brach im dritten Quartal um knapp 53 Prozent auf 77,7 Millionen Franken ein, wie Comet am Donnerstag mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...