Die aktuell längste Serie: Aurelius mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 6.97%) - die längste Serie dieses Jahr: General Motors Company 13 Tage (Performance: 11.94%). Tagesgewinner war am Mittwoch freenet mit 4,82% auf 23,92 (208% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 3,46% - es war der . Tagessieg 2023, Rang 0 im BSN Watchlist) vor TLG Immobilien mit 3,57% auf 14,50 (17% Vol.; 1W 3,57%) und adidas mit 3,16% auf 176,36 (173% Vol.; 1W 3,95%). Die Tagesverlierer: Terex mit -9,48% auf 49,09 (330% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -11,50%), Century mit -9,31% auf 4,87 (224% Vol.; 1W -6,53%), Nikola mit -8,41% auf 1,03 (54% Vol.; 1W -25,00%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Nvidia (52938,62 Mio.), Microsoft (15286,47) und ...

