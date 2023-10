Erfolg für Netflix. Die Kritik an der neuen strategischen Ausrichtung der Streaming-Plattform war groß, doch führt am Ende zu einem Erfolg im operativen Geschäft. Tesla verfehlte die Erwartungen. Die Analysten hatten sich bereits im Vorfeld auf ein schwaches Quartal eingestellt, doch der Autohersteller unterbot sowohl beim Umsatz als auch bei den Margen die niedrigen Erwartungen. Nokia schockt am Morgen mit schlechten Nachrichten. Das Geschäft entwickelt sich weit schlechter als erwartet und macht Entlassungen von bis zu 14.000 Mitarbeitern ...

