Die in Walldorf ansässige Softwareschmiede SAP veröffentlichte am Mittwoch nach Börsenschluss in den USA die Unternehmenszahlen zum dritten Quartal. Dabei enthält das Zahlenwerk Licht und Schatten, hier die Details Die Walldorfer verzeichneten im dritten Quartal einen Umsatz von 7,44 Milliarden Euro. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,45 Euro und lag damit leicht unter den Schätzungen der Analysten. Vor allem das Cloudgeschäft überzeugte mit einer Erhöhung ...

