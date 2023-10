Am 12. Oktober hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit Lufthansa ISIN: DE0008232125 hingewiesen. Unsere Vermutung hat sich bestätigt und wer gut aufgepasst hat, konnte im richtigen Moment zusteigen. Unsere Meinung für Abonnenten sah so aus: "Aus charttechnischer Sicht kann es eigentlich nur nach unten gehen. Den Einstiegspunkt sehen wir ab 7,10 Euro (Short1) und wer den möglichen Gewinn so richtig aufpeppen mag, für den sehen ...

