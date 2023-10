Der globale Zubau der Photovoltaik ist beeindruckend. Wir befinden uns in inmitten einer energietechnologischen Revolution mit großen ökonomischen und ökologischen Auswirkungen. Mit welcher Größenordnung haben wir es bereits jetzt und in naher Zukunft zu tun? Ein Blog in zwei Teilen und mit vielen Zahlen. Der erste Teil analysiert die Gegenwart. Der zweite Teil schaut in […]Der globale Zubau der Photovoltaik ist beeindruckend. Wir befinden uns in inmitten einer energietechnologischen Revolution mit großen ökonomischen und ökologischen Auswirkungen. Mit welcher Größenordnung haben wir es bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...