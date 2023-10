Sogenannte "Sports Utility Vehicles", besser bekannt unter ihrer Abkürzung SUV, erfreuen sich in der Schweiz weiterhin grosser Beliebtheit. An Popularität gewonnen haben auch Hybrid- und E-Autos.Zürich - Sogenannte «Sports Utility Vehicles», besser bekannt unter ihrer Abkürzung SUV, erfreuen sich in der Schweiz weiterhin grosser Beliebtheit. An Popularität gewonnen haben auch Hybrid- und E-Autos. Der Automarkt in der Schweiz ist im dritten Quartal des laufenden Jahres etwas geschrumpft, wie der Anzahl der Inserate auf der Plattform Autoscout24 zu entnehmen ist. Insgesamt wurden dort in...

Den vollständigen Artikel lesen ...