In letzter Zeit häuften sich Hiobsbotschaften aus der Speicherbranche. Simon Schandert, CTO beim Speicherhersteller Tesvolt, verweist auf die Statistik und danach liegen die gemeldeten Schadensfälle im Promillebereich. Zugleich erklärt er, was Hersteller für die Sicherheit ihrer Batteriesysteme tun und worauf Endkunden beim Kauf achten sollten. Explizit warnt er vor selbstgebastelten Speicherlösungen.pv magazine: Die wieder vermehrten Brände von Heimspeichern sowie die Explosion in Lauterbach sorgen für Beunruhigung unter Anbietern, aber gerade auch bei Endkunden. Können Sie das Risiko vielleicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...