Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem schwachen Start bis zum Mittag wieder fast auf das Vortagesniveau zurückgearbeitet. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.085 Punkten berechnet, was einem Abschlag von 0,1 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag entspricht.



An der Spitze der Kursliste befanden sich die Aktien von Sartorius, SAP und Merck entgegen dem Trend kräftig im Plus. SAP hatte am Mittwochabend neue Geschäftszahlen vorgelegt, Sartorius am Donnerstagmorgen. Merck kündigte unterdessen an, während des Geschäftsjahrs 2024 die Rückkehr zu Wachstum zu erwarten. Die größten Abschläge gab es bei Vonovia, Rheinmetall und Heidelberg Materials.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0547 US-Dollar (+0,11 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9482 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 89,87 US-Dollar; das waren 1,63 Dollar oder 1,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken