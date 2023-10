Das Münchner Unternehmen erhielt die Baugenehmigung. Bis 2025 soll der Speicher am Netz sein und systemdienliche Aufgaben übernehmen.Sachsen-Anhalt scheint zum neuen Mekka für Großspeicher-Projekte zu werden. Kyon Energy erklärte am Donnerstag, es habe die Genehmigung für ein neues Batteriespeicherprojekt am Stadtrand von Magdeburg erhalten. Die Anlage soll eine Leistung von 58 Megawatt und eine Kapazität von 116 Megawattstunden haben. Mit dem Bau wolle Kyon Energy Anfang nächsten Jahres beginnen. Bis 2025 soll das Speicherkraftwerk am Netz sein. Zur Höhe der geplante Investitionssumme machte ...

