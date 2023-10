Die europäischen Börsen haben am Donnerstag erneut nachgegeben. Neben schwachen US-Vorgaben belasteten auch enttäuschende Zahlen einiger Schwergewichte.Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Donnerstag erneut nachgegeben. Neben schwachen US-Vorgaben belasteten auch enttäuschende Zahlen einiger Schwergewichte. Der EuroStoxx 50 sank am Mittag um 0,1 Prozent auf 4102,79 Punkte. Der französische Cac 40 gab um 0,5 Prozent auf 6931,29 Punkte nach, während der britische FTSE 100 um 0,75 Prozent auf 7531,31 Punkte sank. Die Schwäche kam einmal...

