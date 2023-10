Neun Immofinanz-Gebäude in Österreich haben eine Nachhaltigkeits-Zertifizierung nach BREEAM-Standard erhalten. Insgesamt erhielten zwei der neun Gebäude im Rahmen der BREEAM-Zertifizierung das Prädikat "exzellent". Drei weitere Objekte erhielten die Bewertung "sehr gut". Mit dem Prädikat "exzellent" wurde der Standort in der Wienerbergstraße 7, 1100 Wien, für seine herausragende Nachhaltigkeit auf rund 10.000 m2 ausgezeichnet. "Dies ist ein weiterer Beweis für unsere Verpflichtung zur Nachhaltigkeit und unser Bestreben, unseren Mietern und Kunden modernste und umweltfreundliche Arbeits- und Einkaufswelten anzubieten", so Katrin Gögele-Celeda, Immofinanz Country Managerin Austria & Adriatic.Immofinanz ( Akt ....

