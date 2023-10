Teilen: Unterstützt durch steigende Renditen von US-Staatsanleihen und sichere Häfen übertraf der US-Dollar am Mittwoch seine Konkurrenten und der US-Dollar-Index schloss im positiven Bereich. Während sich die 10J US-Staatsanleihen weiter in Richtung 5% ausdehnen, behauptet sich der USD am frühen Donnerstag. Im Laufe des Tages wird der Vorsitzende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...