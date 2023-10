…aber mit bescheidenem Glanz. Hier liegt der Investmentgrund im klassischen Comeback für das Investmentfeld der Logistiktechnologie mit dem einzigen, aber zukünftig wichtigen neuen Aufhänger KI mit entscheidenden Vorteilen in der Produktivität und somit unverzichtbar in der Lagertechnik. Daraus resultiert ein neuer Ersatzzyklus.Der Produktivitätshebel liegt in der Sensorik nebst neuer Software. Einrichtungsvorgänge fallen dann komplett weg, weil die Fahrzeuge sich künftig direkt selbst justieren und orientieren. Verändert sich das Warenlager, erkennt die Maschine dies und denkt mit. Das bedeutet in Kombination mit den vollzogenen Restrukturierungsmaßnahmen auf der Kostenseite:Die dritte Prognoseerhöhung im laufenden Jahr auf der Gewinn- und Umsatzseite ist die logische Konsequenz. Das gilt auch für den freien Cashflow, dessen Prognose um 45 Mio. € auf 660 Mio. € ausgeweitet wurde. Dagegen stehen nur 4,7 Mrd. € Börsenwert bei erhöhter Umsatzprognose auf 11,2 Mrd. €. Wir bleiben auf der Kaufseite.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 42! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 42 u. a.:- Der Oktober bleibt der spannendste Monat des Jahres- Umfangreicher Blick auf FRESENIUS, FMC und SARTORIUS- DÜRR und GEA GROUP testeten soeben einen Jahrestiefstkurs- Schafft es MUTARES, den Umsatz zu verdoppeln?- Die stillste Hausse läuft in Zement- EXXON MOBIL setzt die neuen MaßstäbeIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info