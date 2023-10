Die Südzucker-Aktie hat am Donnerstag deutlich unter einer negativen Branchenstudie von Barclays gelitten. Die Papiere des Nahrungsmittelkonzerns sanken zwischenzeitlich um mehr als sechs Prozent und rutschten und die 14-Euro-Marke. Das erst Ende vergangener Woche erreichte Jahrestief rückt damit wieder in den Fokus.Das Thema GLP-1 ist aktuell in aller Munde. Gemeint ist damit die neue Klasse von Antidiabetika, die sich auch als Segen für Menschen mit Gewichtsproblemen erwiesen haben. Damit sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...