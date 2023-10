Nach den positiven Quartalszahlen Ende September ist der Kurs der Nike-Aktie von ihrem Jahrestief aus fast konstant angestiegen. Nun ist sie jedoch an einer wichtigen Widerstandszone angekommen. Risikofreudigen Anlegern bietet sich nun eine Gelegenheit bis zu 30 Prozent Gewinn zu erzielen. Nachdem die Nike-Aktie bereits am 12. Oktober den GD50 überwinden konnte, schaffte sie es am Mittwoch auch noch, dass 61,8-prozentige Fibonacci Retracement zu durchbrechen. Nun gilt es, den Widerstand bei 104 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...