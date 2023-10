NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tesla nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Der Elektroauto-Hersteller habe schwach abgeschnitten, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt stelle sich die Frage, ob die Tesla-Story vor dem Ende stehe und das Unternehmen nicht vielmehr ein ganz normaler Autobauer ist. Denn die Margen kollabierten und die Aktien werden dem Experten zufolge derzeit etwa mit dem 200-Fachen des vergangenen Free Cashflows gehandelt. Sacconaghi betonte, dass sich Tesla hinsichtlich seiner kurz- bis mittelfristigen Wachstumsaussichten deutlich zurückhaltender geäußert habe./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023 / 03:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2023 / 03:13 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

