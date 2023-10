NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Hold" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Verglichen mit seinen vorsichtigen Erwartungen habe der Softwarekonzern im dritten Quartal besser abgeschnitten, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wie immer bei SAP gebe es aber auch diesmal Anlass zur Debatte. Die zentrale Frage ziele dabei auf die Risiken für die diesjährigen Ziele im Cloud-Geschäft und die Prognose für den Auftragsbestand (Current Cloud Backlog)./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023 / 09:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2023 / 09:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007164600

Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken