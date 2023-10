Angesichts anhaltender Sorgen um die Lage im Nahen Osten haben die Anleger an der Wall Street am Donnerstag vorsichtig agiert. Die wichtigsten US-Indizes gaben leicht nach, nachdem sie am Mittwoch deutlich unter Druck geraten waren. Neben dem Nahost-Konflikt leiden die Aktienmärkte auch weiter unter den hohen Anleiherenditen.Im frühen Handel fiel der Leitindex Dow Jones Industrial um rund 0,4 Prozent. Der marktbreite S&P 500 büßte mit etwa 0,3 Prozent etwas weniger ein. Der technologielastige Nasdaq ...

Den vollständigen Artikel lesen ...