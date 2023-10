DJ PTA-News: medondo holding ag: Kooperation zwischen Ormco und medondo zur Aufklärung mit dem innovativen SPARKT-Clear-Aligner-System

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta/19.10.2023/17:32) - Anwenderpraxen profitieren von besserer Patientenkommunikation und Bekanntheit

Hannover, 19.10.2023 - Ormco Corporation, Vorreiter für die Verbreitung erfolgreicher Innovationen, darunter das SPARKT-Clear-Aligner-System für die optimale und wirtschaftliche Behandlung in der Kieferorthopädie, und die medondo AG, wegweisender Softwarehersteller von zukunftsorientierten digitalen Lösungen für den Medizinsektor, haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam die Patientenaufklärung voranzutreiben.

Zu diesem Zweck liefert Ormco über die digitale Plattform medondo communicator leicht verständliche Antworten auf die häufigsten Fragen von Patient:innen rund um die Behandlung mit dem SPARKT-Clear-Aligner-System. Dies hilft Patient:innen, sich in der Flut von Informationen in Internet und sozialen Medien zu orientieren und zahlt auf eine Zukunft ein, in der Patient:innen selbstbestimmt agieren und in die Behandlungsabläufe eingebunden sind.

Technische Grundlage für das Projekt ist die innovative Softwarelösung medondo communicator, die Praxen im Bereich Marketing und Patientenkommunikation unterstützt. Über das Gesundheitsportal medondo.health stellt medondo medizinische Sachverhalte einfach und patientengerecht dar. Ein Redaktionsteam mit medizinisch fundiertem Wissen schreibt regelmäßig Artikel über moderne Therapieformen und Behandlungsmöglichkeiten. Die angeschlossenen Praxen spielen diese Informationen in ihrem Corporate Design auf ihren digitalen Kanälen aus. Dabei ist das System darauf ausgelegt, dass alle beteiligten Praxen sowohl ihren Bekanntheitsgrad als auch ihren Markenwert steigern.

Ormco erstellt im Rahmen der Zusammenarbeit Beiträge mit Schwerpunktthemen rund um die Behandlung mit Alignern und den Stellenwert von Behandlungen durch ausgebildete Mediziner:innen. Kieferorthopäd:innen und Zahnärzt:innen, die das SPARKT-Clear-Aligner-System bereits als Behandlungsoption anbieten und bei medondo registriert sind, erhalten die Möglichkeit, ihre Patient:innen aufzuklären, indem sie Informationen von Ormco auf ihrer Webseite und in ihren Social-Media-Kanälen posten.

"medondo hat es sich zur Aufgabe gemacht, sicherzustellen, dass mündige Patient:innen medizinisch optimal informiert und aufgeklärt werden. Die Kooperation mit Ormco bringt uns diesem Ziel einen Schritt näher, indem sie Zugang zu qualitativ hochwertigen Informationen bietet. Unser digitales Angebot trägt dazu bei, die neusten, ärztlich geleiteten Therapiemöglichkeiten bekannt zu machen", erklärt Kai Meyer-Spradow, Vorstandsvorsitzender der medondo AG.

"Wir möchten Patienten:innen leicht verständlich und korrekt über möglich Behandlungsmethoden informieren und sehen es als unsere Aufgabe Kieferorthopäd:innen und Zahnärzt:innen, die zur Behandlung ihrer Patient:innen das SPARK-Clear-Aligner System gewählt haben, bei der Aufklärung zu unterstützen.", sagt Andreas Gruber, Sales Director DACH bei Ormco BV. "Die Kooperation mit medondo bietet die Möglichkeit, dass Patienten:innen Entscheidungen auf Grundlage von fundierten Informationen treffen können und sie die neuesten Behandlungsmethoden bei Zahnfehlstellungen kennen."

Über Ormco BV

Die Ormco Corporation wurde im Jahre 1960 von Frank Miller in den USA gegründet. Seine vorgeformten Bänder und Brackets stellten eine Neuheit auf dem Markt dar. In den letzten 50 Jahren wurde das Unternehmen zum Vorreiter für die Verbreitung erfolgreicher Innovationen, wie z.B. direktes Bonding, Brackets mit rhomboider Basis, Copper Ni-Ti-Bögen, TMA-Bögen, Titanium Otho-CIS-Brackets, Damom-Brackets, etc.

Nach den vorgeformten Bändern und den Brackets, erweiterte Ormco seine Produktpalette bis hin zu einem kompletten Angebot an kieferorthopädischen Produkten, wie z.B. Bögen, Molarenröhrchen, Bonding-Materialien, Apparaturen zur temporären Verankerung und weiteres Zubehör sowie rund 20 verschiedene Bracketsysteme einschlie?lich Damon, Inspire ICE, Mini-Twin, Mini- Diamond, Lingualbrackets und Straightwire Synthesis.

Ormco ist dank dem Insignia-System und der dazugehörigen Approver-Software darüber hinaus Vorreiter im Bereich der 3D-Kieferorthopädie mit individuell gestalteten Brackets und Bögen. Das SPARK-Clear-Aligner System bietet nicht nur zahlreiche Innovationen, die von Kieferorthopäden inspiriert wurden, sondern steigert auch die Praxiseffizienz und sorgt für einen nahtloseren Workflow.

Über medondo

Als Wegbegleiter für erfolgreiche Praxen entwickelt medondo innovative Lösungen, die auf Basis digitaler Technologien und zukunftssicherer Konzepte für effiziente Arbeitsabläufe sorgen. Ziel ist es, den Praxisalltag so zu gestalten, dass das Praxisteam entlastet wird und mehr Zeit für das Wesentliche hat: die Patient:innen. Mit einem umfassenden Lösungsportfolio aus Software-, Beratungs- und Schulungsangeboten deckt medondo die drei erfolgsentscheidenden Kernbereiche Praxismarketing, Praxismanagement und Praxisentwicklung ab. Mit langjähriger Erfahrung der Ärzt:innen im medizinischen Beirat, der engen Zusammenarbeit mit 50 zukunftsorientierten Kooperationspraxen sowie international führenden Medizinunternehmen, wie Align Technology oder Ormco Corporation, begegnen medondo Lösungen zielgerichtet den Wünschen und Bedürfnissen von Praxisteams. Die medondo AG mit Sitz in Hannover wurde im September 2018 auf Initiative führender Fachzahnärzte gegründet, um zusammen mit branchenerfahrenen IT-Expert:innen die Zukunft des Medizinsektors aktiv zu gestalten. Das kontinuierlich wachsende Team besteht derzeit aus 35 Mitarbeitenden.

Pressekontakt

presse@medondo.com

medondo AG

Am Graswege 6

30169 Hannover

Ansprechpartner medondo AG

Kai Meyer-Spradow

CEO der medondo AG

kai.meyer-spradow@medondo.com

(Ende)

Aussender: medondo holding ag Adresse: Tattenbachstraße 6, 80538 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Jürgen Rotter Tel.: +49 89 9974290 00 E-Mail: ir.holding@medondo.com Website: www.holding.medondo.com

ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2023 11:32 ET (15:32 GMT)